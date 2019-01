Henk 'De Priester' (54), slachtoffer Enschedese vuurwerkbom, naar laatste rustplaats gebracht

Tijdens een indrukwekkende kerkdienst is afscheid genomen van Henk Kempers (Foto: RTV Oost)

De omstandigheden zijn vanzelfsprekend uiterst tragisch, maar Jan-Willem Meijer kijkt met voldoening terug op de uitvaart van zijn beste vriend Henk Kempers. De 54-jarige Enschedeër kwam vlak na de jaarwisseling om het leven door een vuurwerkbom. Maandagmiddag werd hij naar zijn laatste rustplaats gebracht. "Het was een mooie en indrukwekkende herdenking."

De uitvaart had plaats in een volle gereformeerde kerk vrijgemaakt in Enschede-Zuid. Met naar schatting een kleine 600 bezoekers.



Eerbetoon

De plechtigheid was één groot eerbetoon. Met tal van foto’s, liedjes van geloofsgenoten en meerdere speeches.



De Enschedeër vond de dood toen hij vlak na de jaarwisseling twee buurmannen van de Gerststraat gelukkig nieuw jaar wilde wensen. Het ging mis toen zwaar vuurwerk, dat op een aanhangwagen stond, door nog onbekende oorzaak plotseling afging en het slachtoffer werd geraakt door rondvliegende brokstukken. De 30-jarige eigenaar van de aanhanger is eind vorige week aangehouden en zit nog vast.

Veelbewogen leven

Tijdens de uitvaart werd vooral uitvoerig stilgestaan bij het veelbewogen leven van de kleurrijke Kempers. De geboren Twentenaar was jarenlang zwaar verslaafd aan heroïne, maar zag het licht toen er door leden van de Pinkstergemeente op straat spontaan een gebedsgenezing voor hem werd gehouden. Sindsdien had Kempers er zijn levenswerk van gemaakt mensen te helpen die in de goot waren geraakt. Dat leverde hem de bijnaam ‘De Priester’ op. Al was hij ook bekend als 'Bigfoot', vanwege zijn extreem grote voeten.

Verslavingskliniek

Kempers had hij niet alleen in Twente een verslavingskliniek opgezet, maar werkte hij ook jarenlang op Curaçao. Sinds drie jaar was hij teruggekeerd naar Twente, waar hij zich onder meer sterk maakte voor leden van de Roma-gemeenschap.



Begrafenis in besloten kring

Na de kerkdienst had de begrafenis in besloten kring plaats. Kempers laat een vrouw en twee kinderen na.

Missie voortgezet

Jan-Willem Meijer en anderen lieten eerder al weten dat ze het werk van Kempers nu voort zullen zetten. Onder meer als het gaat om de door hem opgerichte stichting Justgo4it. “Dit was zijn grote missie. Het laatste wat we willen is dat Henks werk nu verloren zou gaan.”