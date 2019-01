Deel dit artikel:













Dodelijk ongeval bij Nieuw-Heeten, automobilist uit Nijverdal overleden Ernstig ongeval (Foto: News United/Rens Hulman) Ernstig ongeval (Foto: News United/Rens Hulman) Ernstig ongeval (Foto: News United/Rens Hulman)

Op de Koldeweesweg in Nieuw-Heeten is vanavond een auto over de kop geslagen. Daarbij kwam de bestuurder om het leven. Het slachtoffer is een 54-jarige man uit Nijverdal.

Volgens de politie is nog getracht om de automobilist te reanimeren, maar de hulp bleek tevergeefs. De auto is door onbekende oorzaak ter hoogte van de Cellenweg de bocht uit gevlogen en ondersteboven naast de weg in een sloot beland. Er was uit voorzorg een traumahelikopter opgeroepen, maar die is later afgemeld. Het slachtoffer was de enige inzittende van de auto.