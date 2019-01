Deel dit artikel:













Ernstig ongeval bij Nieuw-Heeten, auto over de kop Ernstig ongeval (Foto: Rens Hulleman) Ernstig ongeval (Foto: Rens Hulleman) Ernstig ongeval (Foto: Rens Hulman)

Op de Koldeweesweg in Nieuw-Heeten is vanavond een auto over de kop geslagen. Het ziet er ernstig uit.

Volgens de politie wordt de bestuurder gereanimeerd. De auto is door onbekende oorzaak de bocht uit gevlogen en is ondersteboven naast de weg in een sloot beland. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33