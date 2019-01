Premier Rutte: Regio Twente kan voorbeeld nemen aan Regio Eindhoven

'De samenwerking van bedrijven in de Regio Eindhoven is een voorbeeld voor Twente'. Dat was de boodschap die premier Rutte het Twentse bedrijfsleven vanavond gaf tijdens de 'Rode Loper', het jaarlijkse nieuwjaarsfeest.

Rutte was vanmiddag al in Twente gekomen om te praten met een 40-tal grote Twentse bedrijven die zich verenigd hebben onder de naam 'Twente Elan'. In de groep zitten de directieleden van onder meer Demcon, Grolsch en Thales. Rutte had een vertegenwoordiger van 'Brainport Eindhoven' uitgenodigd om in Twente uit te leggen wat het grote succes is, want Eindhoven is - na de randstad - de snelst groeiende economische regio van het land.

De Almelose ondernemer Eelco Osse van machinefabriek Boessenkool gaf Rutte op het podium een model van zijn 'Kinext'-vliegwiel waarmee energie kan worden opgeslagen. Volgens Rutte een van de 'mooie Twentse innovaties' die de duurzaamheidsdoelen helpen halen.

Rutte was naar Twente gekomen op uitnodiging van vriend, en VVD-sponsor, Henk Bolk. In het gezelschap bevond zich ook oud VVD-kamerlid Han ten Broeke. Ten Broeke was blij dat hij vandaag zijn eerste werkdag had als directielid bij de 'politieke denktank' HCSS in Den Haag.

Ten Broeke was vier maanden buiten beeld nadat hij zijn zetel opgegeven vanwege een affaire met een medewerkster, die daar een klacht over indiende bij de VVD.