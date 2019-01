Praalwagen uit Vollenhove is de mooiste van Nederland en België (Foto: Tessa Renes)

De praalwagen van de groep Stark Wark uit Vollenhove is de 'Mooiste wagen van 2018'. Deze wagen, De Alerte Panter, kreeg de meeste stemmen van andere wagenbouwers bij de jaarlijkse verkiezing van de website CorsoNetwerk.

De verkiezing van CorsoNetwerk is een begrip in Corsoland. Zo’n 900 stemmers vulden een top drie in en kozen zo hun favoriete praalwagens uit Nederland en België van vorig jaar.

Stark Wark kreeg in totaal 462 punten, gevolgd door de groep Teeuws uit het Gelderse Lichtenvoorde (446 punten) en de Pestdokter uit het Brabantse Zundert (385 punten).

Stark Wark won met hun creatie bij Corso Vollenhove al de ereprijs, de Publieksprijs en de Wagenbouwersprijs. Nu mogen de bouwers daar dus ook de titel ‘Mooiste wagen van 2018’ aan toevoegen. De groep reageert euforisch op de social media: "Wat een mooi begin van het jaar en wat een mooi compliment! Iedereen bedankt voor het stemmen."