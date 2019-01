Arno Hoekstra na jaar weer terug als trainer van Berkum

Arno Hoekstra wordt weer de trainer van Berkum. De oefenmeester na nam afgelopen seizoen afscheid in Zwolle, maart keert na een jaar alweer terug in Zwolle.

Hij is de opvolger van Raymond Schuurman, die onlangs aangaf na een jaar te vertrekken. "Ik heb het eerder enorm naar mijn zin gehad bij Berkum en de samenwerking is altijd goed geweest", aldus de 42-jarige Hoekstra. "Ik moest eerder stoppen vanwege mijn werk, maar die situatie is veranderd. Ik heb de handen nu meer vrij en ben voor het volgende seizoen weer beschikbaar voor de rol van hoofdtrainer."

Hoekstra succesvol

Hoekstra deed het fantastisch bij Berkum. In het seizoen 2016-2017 werd hij kampioen met de ploeg in de 1e klasse en een jaar later deed hij tot de laatste dag mee om de titel in de hoofdklasse. Die ging uiteindelijk naar Eemdijk.