Politie boekt vooruitgang in onderzoek naar zware mishandeling Oldenzaler in Tirol

Bijna een jaar na de zware mishandeling van Job (21) in Kirchberg in Tirol, roept de politie een groep wintersporters op zich te melden. Zij zouden de Oldenzaler en zijn vrienden hebben geholpen toen een ruzie uit de hand dreigde te lopen. De recherche zegt komende weken meerdere personen te willen horen om het onderzoek 'rond te krijgen'.

Job gaat op 2 februari met vrienden naar een bar in het centrum van het skidorp. De groep krijgt het daar aan de stok met Nederlandse toeristen, die de kroeg uit worden gezet.

Even later, bij de promenade langs het water, is er opnieuw een confrontatie. Een derde groep Nederlanders neemt het op voor Job en zijn vrienden. Hoewel een paar klappen over en weer vallen, lijkt de ruzie na enige tijd gesust.

Zware verwondingen

Tegen 01.00 uur die nacht, twee uur nadat de uitgaansavond voor Job begon, wordt hij zwaargewond gevonden op de Kitzbüheler-Straße. Zijn been is op meerdere plekken gebroken en hij heeft zware verwondingen aan zijn hoofd.

Vier verdachten uit Noord-Brabant zijn de volgende dag opgepakt. De mannen (21 tot 25 jaar) werden kort daarna weer vrijgelaten.

Bijna een jaar na de gebeurtenissen in Kirchberg gaat het nog steeds niet goed met Job. Het had niet veel gescheeld of hij was er niet meer geweest. Hij gaat twee keer per week naar de fysiotherapeut en kan waarschijnlijk nooit meer voetballen, zegt zijn vader.

Aanvullende informatie

De recherche heeft onlangs aanvullende informatie uit Oostenrijk gekregen en is bezig het onderzoek 'compleet te krijgen'. Hiervoor willen zij graag in contact komen met de groep Nederlanders die het opnam voor de Oldenzaler.

Job kon dankzij deze groep in eerste instantie wegkomen, maar de politie heeft nooit achterhaald wie het precies waren. Omdat zij belangrijke getuigen kunnen zijn, roept de politie hen op zich te melden. Zij zijn geen verdachten in de zaak, benadrukt de politie.