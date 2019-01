Deel dit artikel:













Brandweer rukt uit voor brand op voormalig vliegveld Twente Brandweer rukt uit voor brand op voormalig vliegveld Twente (Foto: News United - Dennis Bakker)

In een evenementenhal op het terrein van het voormalig vliegveld Twente in Enschede is brand ontstaan, vermoedelijk in een kantoor. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om de brand te bestrijden.

Bij de brand aan de Oude Deventerweg komt veel rook vrij. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.