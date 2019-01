Deel dit artikel:













Van Boekel leidt duel GA Eagles bij Roda, Blom arbiter bij MVV tegen Twente Pol van Boekel (Foto: Pro Shots)

Arbiter Pol van Boekel heeft zondagmiddag de leiding over de wedstrijd van Go Ahead Eagles bij Roda JC. De wedstrijd tussen de nummers acht en twee begint die middag, net als alle andere wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, om 14.30 uur.

FC Twente hervat de competitie met een duel bij MVV Maastricht. Bij die wedstrijd is Kevin Blom de scheidsrechter van dienst. Twente staat vierde en MVV elfde. Bekijk hier het volledige programma in de Keuken Kampioen Divisie. De tweede seizoenshelft van de eredivisie laat nog een week op zich wachten.