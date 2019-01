OM wil celstraf voor Duitser die Enschedese ex ontvoerde

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk, en een contactverbod tegen een 29-jarige Duitser geëist. De man uit Gronau wordt ervan verdacht zijn Enschedese ex-vriendin naar het Duitse Vreden te hebben ontvoerd. Daar zou hij het slachtoffer zo'n zeven uur hebben vastgehouden.

De vrouw had de relatie kort voor de ontvoering verbroken. Vier dagen voordat ze werd meegenomen naar Duitsland had ze de politie al verteld dat ze acties van zijn kant verwachtte.



De 29-jarige vertelde de rechtbank dat hij alleen een goed gesprek wilde met zijn ex. Hij bekent dat hij haar greep en tegen haar zei dat hij een 'knalpistool' op zak had. "Maar ze kon schreeuwen of wegrennen. Ik had niet het gevoel dat ze bang was."



Volgens de officier van justitie werd de doodsbange vrouw door twee mannen vastgegrepen en in een auto geduwd. Na de ontvoering dook ze, via een Zwolse stichting, lange tijd onder op een geheim adres.

Daar werd vastgesteld dat ze een posttraumatische stressstoornis opliep. De vrouw wil 1.000 euro smartengeld van haar ex. Ook wil ze hem nooit meer zien.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.