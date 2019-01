Politie lanceert speciaal cyberteam in strijd tegen oprukkende digitale criminaliteit

door Jan Colijn

Behalve cybercriminaliteit is ook de zogenoemde ondermijning – waarbij de boven- en onderwereld steeds meer in elkaar overvloeien – een van de speerpunten van de politie Oost-Nederland. Hiervoor worden de komende vier jaar nog eens 23 mensen extra voor vrijgemaakt.

Speerpunten

Eerder al werd in het regeerakkoord bekendgemaakt dat de politie Oost-Nederland een forse capaciteitsuitbreiding tegemoet kan zien. Een aantal agenten wordt nu speciaal opgeleid en ingezet in de bestrijding van cybercriminaliteit en ondermijning: twee belangrijke speerpunten de komende jaren.

Cybercriminaliteit

Bij cybercriminaliteit gaat het onder meer om bankpasjes die worden vervalst, computers die worden gehackt, maar ook auto’s die worden gestolen omdat het lukt de op afstand bedienbare sleutels te kraken.

'Grote impact op slachtoffers'

De politie begint met het cyberteam een offensief tegen deze digitale criminelen. Juist omdat deze vorm van misdaad volgens politiechef Dros “een grote impact heeft op het veiligheidsgevoel van slachtoffers”. Deze 'cyberagenten' zijn overigens niet afkomstig van de politieopleiding, maar worden van elders aangetrokken. "Daarna gaan we ze 'blauw' verven'," aldus Dros over het werken bij de politie.



Misdaadcijfers over 2018

Dros onthulde de plannen dinsdagmiddag bij de presentatie van de misdaadcijfers over 2018. Daaruit blijkt onder meer dat de klassieke criminaliteit daalt: een tendens die al enkel jaren gaande is. Zo nam het aantal woninginbraken af van circa 11.000 in 2014 tot 6.076 vorig jaar. Het aantal diefstallen van motorvoertuigen halveerde vrijwel van circa 2.200 in 2014 naar 1.185 in 2018.



Kritische kanttekening

De hoofdofficier van justitie, John Lucas, plaatste daarbij overigens wel een kritische kanttekening: “Er worden nog altijd zaken niet opgepakt vanwege personeelstekort bij de politie. Daar zal ik aandacht voor blijven vragen.”

De 'kwartetmoord', het meest gewelddadige misdrijf over afgelopen jaar (Foto: RTV Oost)

Extreem gewelddadig jaar

Tijdens de presentatie van de misdaadcijfers werd ook stilgestaan bij het extreem gewelddadige jaar dat de politie Oost-Nederland achter de rug heeft. Het record aantal dumpingen van drugsafval, de grootscheepse politieactie in het Almelose Nieuwstraatkwartier, de handgranaat aan de deur van café Bruut in Zwolle en het meest in het oog springende misdrijf in 2018: de viervoudige moord in de Enschedese growshop. Tijdens de bijeenkomst dinsdagmiddag werden deze misdrijven genoemd als meest opmerkelijke voorbeelden van ondermijning.

Criminele mobieltjes

Een ander opvallend onderzoek vorig jaar was ‘Operatie Goliath’. Daarbij had de politie Oost-Nederland een wereldwijde primeur: voor het eerst lukte het om codes te ontsleutelen van zogenoemde cryptofoons, speciale mobieltjes die criminelen gebruiken om via tekstberichten met elkaar te communiceren. De politie kon zodoende '24/7' over hun schouders meelezen. In totaal werden er 258.000 chatberichten onderschept.

Behalve dat als gevolg hiervan reeds een aantal aanhoudingen is verricht en er nog een aantal politieonderzoeken loopt, worden er de komende tijd nog meerdere onderzoeken opgestart en zullen er naar verwachting nog vele arrestaties volgen.