Brandweer blust woningbrand in Ommen

Woningbrand in Ommen (Foto: Persbureau Meter)

In een appartement in Ommen heeft vanmiddag een brand gewoed. De brandweer heeft het vuur geblust en de woning geventileerd.

De brand was in de meterkast van het appartement aan de Bouwstraat en is vermoedelijk door kortsluiting ontstaan.

Het is niet bekend wat de schade is. Er raakte niemand gewond bij de brand.