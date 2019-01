KPN start met uitrollen glasvezel in Zwolle Noord-Oost

KPN steekt vandaag in Zwolle Noord-Oost de eerste schop in de grond voor een verdere uitrol van glasvezel in Nederland.

KPN verwacht in de loop van het jaar gemiddeld 6.500 huishoudens per week op glasvezel aan te kunnen sluiten zodat eind 2021 circa 1 miljoen adressen extra en in totaal ruim 40% van de Nederlandse huishoudens toegang hebben tot het netwerk van de toekomst.

"Vandaag steken we in Zwolle de eerste schop in de grond met als doel om binnen drie jaar nog eens 1 miljoen huishoudens aan te sluiten op glasvezel”, zegt Babak Fouladi, Chief Technology en Digital Officer bij KPN. "Daarmee kunnen we onze klanten nog beter bedienen en hen toegang geven tot een razendsnelle gigabit verbinding die ook stabiel en snel is tijdens drukke periodes."

Hoge eisen aan internetverbinding

Klanten stellen steeds hogere eisen aan hun vaste internetverbinding. Daarom rolt KPN versneld glasvezel uit, te beginnen in Zwolle. Alleen via glasvezel gaat het uploaden van bestanden net zo snel als het downloaden. Op dit moment heeft KPN circa 30% van de huishoudens in Nederland, ruim 2,3 miljoen adressen, aangesloten op zijn glasvezelnetwerk.

In Zwolle Noord-Oost zullen de huishoudens die aangesloten worden op het glasvezelnetwerk naar verwachting vanaf april 2019 diensten over dit netwerk kunnen afnemen.