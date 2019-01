Rechtszaak tegen Almeloër die broer neerstak gaat in februari verder

De rechtszaak tegen een 30-jarige man uit Almelo, verdacht van het neersteken van zijn broer, gaat eind februari verder. Gedragsdeskundigen adviseren de rechtbank een lichte vorm van tbs, maar een rapport met een behandelplan is nog niet klaar.

De Almeloër is geen onbekende van justitie en instanties. Hij werd in 2012 al eens verplicht opgenomen in een psychiatrische kliniek nadat hij iemand had neergestoken op het meubelplein. De man is niet alleen verslaafd aan drugs, maar kampt ook met ernstige schizofrenie.



Op 24 februari wilden zijn broer en moeder bij hem op bezoek komen. Dat wilde de man niet. Toen ze toch zijn kamer binnen wilden lopen pakte hij een aardappelschilmesje. Daarmee zou hij zijn broer in de nek mee gestoken hebben. Dat ontkent de man, volgens hem liep zijn broer zelf in zijn mes.