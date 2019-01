Vier Overijsselse speelsters en twee van FC Twente opgeroepen voor Oranje

Bondscoach Sarina Wiegman heeft vier Overijsselse speelsters en twee van FC Twente opgeroepen voor het trainingskamp in Zuid-Afrika.

Anouk Dekker uit Wierden, Ellen Jansen uit Markelo, Danique Kerkdijk uit Olst, Jill Roord uit Oldenzaal en Sisca Folktersma en Renate Jansen van FC Twente zitten in de 25-koppige groep die van 14-21 januari in het Afrikaanse land verblijft. Het is de eerste voorbereiding op weg naar het WK van komende zomer. Op zaterdag 19 januari speelt Oranje een oefenduel tegen Zuid-Afrika, de nummer 48 van de FIFA-ranking.

De volledige selectie:

Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Bloodworth (Arsenal), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (Ajax), Sisca Folkertsma (FC Twente), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Jackie Groenen (1. FFC Frankfurt), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Everton), Danique Kerkdijk (Bristol City), Lize Kop (Ajax), Desiree van Lunteren (SC Freiburg), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (ADO Den Haag), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Sherida Spitse (Vålerenga), Sari van Veenendaal (Arsenal), Jennifer Vreugdenhil (Valencia CF), Siri Worm (Everton).