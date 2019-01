Verdachte aangehouden voor poging doodslag, automobilist rijdt in op agenten

De politie heeft maandag een verdachte aangehouden voor poging tot doodslag bij een verkeerscontrole in Borne. De verdachte heeft bij zijn ontsnapping pogingen gedaan om de agenten aan te rijden.

De verdachte is een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man zit vast voor nader verhoor.

Twee motoragenten hielden 26 december een verkeerscontrole in Borne. Tijdens deze verkeerscontrole ging een verdachte er vandoor nadat hij een stopteken had gekregen.

Achtervolging

De politie zetten de achtervolging in en op de Albergerweg in Zenderen lukte het om de bestuurder te stoppen. De bestuurder wist een uitweg te vinden door één van de motoren van de politie te rammen. De motoragent wist tijdig weg te springen om te voorkomen dat hij geraakt werd.

De achtervolging werd opnieuw ingezet toen de bestuurder er met hoge snelheid en slingerend vandoor ging. Op de Gravenallee in Almelo, vlakbij het kanaal Almelo-Nordhorn, stopte de bestuurder plotseling. Hij reed vervolgens in volle vaart tot twee keer toe achteruit in op de gestopte motoragenten. Hierbij raakten de agenten lichtgewond, de motoren waren total loss. De bestuurder reed verder richting Almelo en liet zijn zwaar beschadigde auto achter vlakbij de brug over de Loolee. Tijdens de achtervolging hebben de agenten enkele malen een waarschuwingsschot gelost.

Getuigen

De politie komt graag in contact met een aantal fietsers die op 26 december tussen 20.00 uur en 20.15 uur op de hoek van de Gravendijk/Gravenallee hebben gestaan en mensen die in de buurt van het kanaal Almelo-Nordhorn wonen en camerabeelden van het incident hebben.