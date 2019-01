Het past nét niet: oplegger met vrachtwagens botst tegen viaduct in Ommen

Het kon net niet, dat is waarschijnlijk de conclusie van een vrachtwagenchauffeur die vanmiddag met twee nieuwe trucks op zijn oplegger onder het viaduct in Ommen door wilde.

Op de oplegger van de vrachtwagen, die over de Varsenerdijk reed, stonden twee vrachtwagens. Deze waren net opgehaald bij Scania in Zwolle om naar Duitsland te worden gebracht.

Het eerste deel van de lading was laag genoeg en paste onder de brug door, maar het tweede was blijkbaar nét iets hoger. Het gevolg: de cabine van de truck, die achterstevoren op de oplegger stond, is door de klap naar voren gebogen en op het wegdek gevallen.

Het is niet bekend wat de schade is.