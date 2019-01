Deel dit artikel:













Burgemeester Hofland tegen jongeren:"Kom thuis, we need you!" TV sterren Jan en Hanneke in het zonnetje gezet (Foto: RTV Oost) Nieuwjaarsreceptie gemeente Rijssen-Holten (Foto: RTV Oost)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rijssen-Holten doet burgemeester Arco Hofland een oproep aan talentvolle jongeren om na de studie terug te keren naar hun eigen stad of dorp . "Kom thuis, we need you!", zei de burgervader in zijn nieuwjaarstoespraak.