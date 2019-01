Politie valt hennepkwekerij in Hengelo binnen, vijf personen aangehouden

Bij een inval in een hennepkwekerij aan de Haaksbergerstraat in Hengelo heeft de politie vanmiddag vijf personen aangehouden.

De hennepkwekerij de nog in aanbouw was wordt vanavond nog ontruimd. Dat gaat naar verwachting uren in beslag nemen. Dit vanwege de omvang van de hennepkwekerij die in een opslaghal aan de parallelweg staat.