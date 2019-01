Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Treinverkeer ontregeld als gevolg van stormschade en defecte trein Boom op op het spoor (Foto: Emiel Geerding) Overweg blijft gesloten (Foto: Jeffrey Scholman/News United)

De brandweer heeft ProRail vanavond geholpen bij het verwijderen van een boom, die als gevolg van de storm die deels over het spoor aan het Wendelgoor in Almelo was gevallen.

Het treinverkeer tussen Almelo en Wierden was daardoor enige tijd gestremd. Treinverkeer ontregeld Ook op andere trajecten in Overijssel is het treinverkeer door diverse oorzaken ontregeld. Tussen Raalte en Enschede rijden tot negen vanavond geen intercity's als gevolg van een defecte trein. Dat geldt ook voor sprinters op de lijn tussen Rijssen en Almelo die niet kunnen rijden vanwege een stilstaande internationale trein richting Amsterdam. Overweg afgesloten Prorail heeft de dichtstbijzijnde overweg aan de Klokkendijk in Rijssen beveiligd en afgezet. Er wordt gewacht op een sleeplocomotief die de defecte trein af gaat slepen. Er worden bussen ingezet om de reistijdvertraging te beperken. Reizigers stranden met name op de stations in Raalte en Rijssen. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33