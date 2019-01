HoogOverijssel: 'Neem inspraakprocedure Luchthavenbesluit Lelystad Airport serieus'

Stichting HoogOverijssel heeft minister Van Nieuwenhuizen gevraagd om meer tijd te nemen voor het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. De zienswijzeperiode -die vrijdag van start gaat- is anders volledig voor de bühne, zo vreest de actiegroep.

Jan Rooijakkers, voorzitter van HoogOverijssel: "De minister wil het besluit tegelijkertijd voorleggen aan de bevolking en aan de Tweede Kamer. Oftewel, alle zienswijzen die burgers, gemeenten en provincies in gaan brengen, krijgt de Tweede Kamer niet te zien voordat deze zelf een oordeel moet vormen over het besluit. Dat is hoogst ongebruikelijk en kan in Nederland alleen bij besluitvorming voor vliegvelden."

Maas in de wet

De maas in de wet stelt de minister in staat om bij Luchthavenbesluiten gelijktijdig met de zogenaamde voorhang in de Tweede Kamer, bij belanghebbenden wensen en bedenkingen in te winnen. Rooijakkers: “Volgens ons zijn wensen en bedenkingen heel iets anders dan zienswijzen. En daarbij: je kunt als minister wel constateren dat iets mag of kan. Maar dat betekent niet dat je dit ook moet doen. Zeker niet als je nog een beetje vertrouwen wilt creëren bij de burgers. Zeker als je de Tweede Kamer voor vol aan wilt zien."

Besluit Kamer pas na afronding inspraakprocedures

HoogOverijssel vraagt de minister om van deze maas in de wet geen gebruik te maken. "Bij alle besluiten voor grote projecten, zoals nieuwe snelwegen of spoorwegen, besluit de Kamer pas als alle inspraak- en zienswijzenprocedures zijn afgerond. Zodat de politiek de ingebrachte standpunten vanuit de bevolking, maar ook vanuit gemeenten en provincies kan meewegen. Alleen de luchtvaart ontspringt de dans. Wij vinden dit ongehoord en vragen de minister met klem om het besluit pas in de Tweede Kamer in te brengen als de zienswijzeperiode is afgerond en alle zienswijzen zijn beantwoord. Net als bij ieder ander ruimtelijk project."

Vertrouwen herwinnen

Gea de Wit-Verweij van HoogOverijssel: "Eén van de grondwaarden van deze minister is het vertrouwen herwinnen van de bevolking. Met deze handel en wandel echter overschrijdt ze wederom de norm om dit vertrouwen terug te krijgen. Ze schaadt respectloos de inbreng van de inwoners, lokale en provinciale bestuurders in Overijssel, Gelderland, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland, die ze nog niet eens heeft ontvangen. Inbreng, die burgers en collega-overheden tijd en moeite vraagt, maar die in een democratisch stelsel gebruikelijk is.

Bijzonder dat luchtvaart en luchthavens ook hier boven wet- en regelgeving uitstijgen."



Komende vrijdag legt minister Van Nieuwenhuizen het nieuwe Luchthavenbesluit ter inzage voor zienswijzen. Vanaf dan kan iedereen zijn zegje doen over dit besluit.

Oproep tot indienen van zienswijze

Jan Rooijakkers: "Met dit besluit wil de minister Lelystad Airport snel openen, waarbij de vliegtuigen straks via absurde laagvliegroutes boven Noord- en Oost-Nederland komen aan- en uitvliegen. Dit willen wij koste wat kost voorkomen. Eenmaal laagvliegroutes, altijd laagvliegroutes. Daarom roepen wij iedereen op om een zienswijze in te dienen, en de minister te vertellen dat dit niet kan.”

HoogOverijssel werkt momenteel samen met alle de actiegroepen tegen laagvliegen aan een voorbeeld-zienswijze die iedereen naar eigen inzicht kan aanpassen en indienen. Deze zienswijze wordt in de loop van januari via de websites van de actiegroepen ter beschikking gesteld.