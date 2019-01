'Ook Fenerbahce wil topscorer Peterson van Heracles overnemen'

Kristoffer Peterson heeft zich door een goede seizoenshelft internationaal in de kijker gespeeld. De aanvaller en topscorer van Heracles Almelo staat volgens Voetbal International in de belangstelling van de Turkse topclub Fenerbahce.

Eerder bevestigde de Zweed tegenover RTV Oost al dat AEK Athene interesse heeft in zijn diensten. Volgens VI zijn ook clubs uit Spanje en Italië geïnteresseerd in Peterson, die nog een half jaar onder contract staat in Almelo. In de eerste seizoenshelft maakte hij tien doelpunten en gaf hij twee assists. Daarnaast werd hij Zweeds international.