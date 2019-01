Landstede Basketbal ook in tweede topper in drie dagen onderuit

Landstede Basketbal heeft de tweede nederlaag op rij en de derde in de laatste vijf duels geleden. De ploeg die tot en met 8 december alles won, ging voor de tweede keer dit seizoen onderuit tegen New Heroes. Zondag was Leiden nog te sterk.

New Heroes is de nummer drie, maar had maar twee verliespunten meer dan koploper Landstede. In Den Bosch ging het eerste kwart met tien punten verschil naar de thuisploeg: 19-9. In het tweede kwam Landstede iets terug en bij rust was het 33-27.

Na drie kwarten was het verschil negen punten: 52-43. Landstede begon fantastisch aan het vierde kwart en kwam door tien punten op rij zelfs op voorsprong: 52-53. Daarna ging het gelijk op, maar de zege ging uiteindelijk met zes punten verschil naar New Heroes.

Stand

In de stand blijft Landstede nog wel de koploper, maar Leiden heeft minder verliespunten en New Heroes na vanavond evenveel als de Zwolse ploeg. Zondag komt Landstede opnieuw in actie. Dan gaat het op bezoek bij Dutch Windmills in Dordrecht.