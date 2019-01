Deel dit artikel:













Ommen deelt nestkastjes in strijd tegen eikenprocessierups uit Scholieren uit Ommen maken nestkastjes (Foto: GinoPress) Nestkastje (Foto: GinoPress)

Ommen heeft vandaag de eerste nestkastjes in de strijd tegen de eikenprocessierups in Ommen uitgedeeld. De nestkastjes gaan naar bewoners van buurten met veel eikenbomen. De kastjes worden gemaakt door leerlingen van de scholen De Maat en de Boslust bij het ATC op industrieterrein de Rotbrink in Ommen.

In de afgelopen zomer was er in Ommen veel overlast van de harige rupsen die in eiken nestelen. Contact met de haren van de eikenprocessierups kan voor omwonenden gezondheidsklachten geven, zoals jeuk, pijnlijke huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. Er zijn steeds minder natuurlijke vijanden die de eikenprocessierups te lijf gaan. Natuurlijke vijanden van de harige rupsen zijn koolmezen. De gemeente Ommen wil de komende jaren meer doen om het aantal mezen te laten toenemen. "Door het ophangen van nestkastjes in de buurt van eiken kunnen we proberen dat te stimuleren", aldus de gemeente.

Inwoners van Ommen konden tot 31 december vorig jaar online een nestkastje aanvragen bij de gemeente. De kastjes worden zolang de voorraad strekt uitgedeeld volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Het ATC heeft 200 nestkastjes gemaakt. De kastjes kunnen tot 17 januari tussen 9 en 11 uur worden opgehaald bij het ATC. Bij het kastje krijgen de inwoners een schroef om het kastje mee op te hangen en een lijst met 9 tips van de Vogelbescherming Nederland over hoe de nestkastjes het beste kunnen worden opgehangen.