Waterstofboot op IJssel is één van de duurzame maatregelen van D66

De waterstofboot die D66 in gedachten heeft, moet gaan varen tussen Zwolle en Deventer, over de IJssel. En dat hoeft de provincie niet allemaal zelf uit te vinden, hoe dat werkt met zo'n boot. Er zijn al wel plekken waar wordt geëxperimenteerd met waterstofboten.

Met zijn pleidooi voor een waterstofboot sluit lijsttrekker Wybren Bakker van D66 aan op Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Daarin stellen Overijsselaars voor om waterstof in te zetten naast duurzame energiebronnen als zonnepanelen en windmolens.

Wil je meer weten over Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel, klik dan hier? Klik dan hier ..

Experimenten en pilots

Het klinkt als een mooi plan, zo'n waterstofboot op de IJssel en voorlopig blijft het daar ook wel bij, leert navraag bij deskundigen. Want het kan nog wel even duren voor er een waterstofboot over Nederlandse wateren vaart. "Er zijn wel op verschillende plaatsen al experimenten en pilots bezig", zegt Erwin Tijssen, beleidsadviseur veiligheid & (gevaarlijke) goederen bij BLN Schuttevaer in Zwijndrecht.

BLN Schuttevaer is de brancheorganisatie van en voor de binnenvaart. Een organisatie die alle ontwikkelingen ook op de voet volgt. "De combinatie waterstof-elektrisch gaat een hoge vlucht nemen", zegt Tijssen die onlangs nog een symposium bezocht waar ook het varen met waterstofboten in de (binnen)scheepvaart werd besproken.

Kan nog even duren

De scheepvaart in Nederland richt zich voorlopig op elektrische boten, aldus Tijssen, die er zeker rekening houdt dat waterstof de toekomst is. Maar vooralsnog is het er niet en alle initiatieven die nu worden genomen, zijn pilots. Het kan dan nog ook wel even duren voor het plan van D66, een waterstofboot op de IJssel, waarheid wordt.

Auto's op waterstof

D66 wil ook waterstof als brandstof voor auto's een kans geven in Overijssel. In Overijssel moet op termijn vanaf elke plek binnen een straal van honderd kilometer een waterstofstation te vinden zijn. "We hebben er nu een aantal in Nederland. Er moeten voldoende laadpunten komen, maar het duurt lang", vindt. Bakker.

RTV Oost heeft met haar publiek ook een verkiezingsprogramma geschreven: Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

Meer weten? klik op onderstaande afbeelding.