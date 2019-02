Deel dit artikel:













VVD Overijssel: maak van N35 zo snel mogelijk snelweg waar 130 rijden mag N35 tussen Zwolle en Wythmen (Foto: RTV Oost)

Maak van de N35 een A35, een snelweg dus. Het is een prominent punt in het verkiezingsprogramma van de Overijsselse VVD. "Dan kunnen we daar 130 rijden en hebben we een fantastische verbinding tussen Zwolle en Twente", zegt lijsttrekker Monique van Haaf. Bereikbaarheid is voor de VVD een belangrijk issue bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. "De N35 heeft topprioriteit."

Het zal veel reizigers tussen Zwolle en Twente als muziek in de oren klinken, zo'n snelweg, maar die weg gaat dan wel door kwetsbare gebieden als de Sallandse Heuvelrug. Van Haaf deinst daar niet voor terug, maar wil er wel rekening mee houden. "We moeten de inpasbaarheid van zo'n weg goed bekijken." De VVD vindt dat de provincie ook best zelf de portemonnee mag trekken voor die wegen ondanks dat het rijkswegen zijn. Dat gaat om flinke bedragen en dat kan leiden tot lastige keuzes. Noem de VVD een asfaltpartij en Monique van Haaf fronst haar wenkbrauwen. "De partij van de goede wegen", zegt ze zelf liever. Naast de N35 is ook de aanpak van de N50 en N307 belangrijk voor de VVD. Die wegen moeten breder en veiliger, luidt de boodschap. Andere wegen De aanpak van wegen die de VVD voorstaat, sluit naadloos aan bij de wens van Overijssel zoals die is opgeschreven in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Daar staat de aanpak van rijkswegen hoog op het prioriteitenlijstje. Wil je meer weten over Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel, klik dan hier? Klik dan hier .. De VVD wil bij de aanleg van wegen ook alvast kijken naar het inpassen van nieuwe technologieën, zoals de zelfrijdende auto. "Het is de ontwikkeling die nu gaande is", legt Van Haaf uit. "Bij steeds meer auto's is die technologie ook al deels ingebouwd. Bijvoorbeeld dat je niet te dicht op andere auto's rijdt of zelf remmen." RTV Oost heeft met haar publiek ook een verkiezingsprogramma geschreven: Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Meer weten? klik op onderstaande afbeelding. Het verkiezingsprogramma van Overijssel (Foto: RTV Oost) Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33