'Verbod van SGP op Second Love reclame juist aanzet tot overspel'

De SGP begrijpt niet hoe het kan: sites die ontrouw in het huwelijk promoten in de openbare ruimte. Daar moet de provincie, voor zover dat mogelijk is, paal en perk aan stellen, vindt lijsttrekker Dirk van Dijk van de SGP.

Wij mogen dit

Erik Drost, eigenaar van Second Love, vindt het prima dat de SGP er zo over denkt. Wie is hij om andere mensen te beletten om te denken wat ze willen? Hij vindt wel dat de SGP te lang blijft hangen in het standpunt over zijn controversiële site. "Ze hebben al zoveel tegen ons ondernomen, maar wij mogen dit gewoon doen."

SGP maakt achterban nieuwsgierig naar Second Love. marketingdeskundige Jorik Heins

Maar in hoeverre zijn wij nou gevoelig voor deze reclames? Oftewel; maakt de SGP zich terecht zorgen? "Door deze reclames gaan inderdaad meer mensen vreemd, want als mensen niet op de hoogte zijn van zo'n website zullen ze er ook niet naartoe gaan", vertelt marketingdeskundige Jorik Heins.

Gratis reclame

Dat klinkt natuurlijk logisch, maar Heins denkt een betere oplossing te hebben voor het 'probleem' van de SGP. "Het heeft vooral zin om als SGP op te houden over Second Love. Waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn is zelf reclame maken voor de website. Hiermee prikkelen ze hun achterban om ook over te gaan tot overspel. Want zij die nog nooit van deze website hebben gehoord, worden nu misschien toch nieuwsgierig."

Discussie met SGP heeft geen nut. Je zet supporters van Ajax en Feyenoord ook niet bij elkaar voor een goed gesprek. Erik Drost (Second Love)

Negatieve aandacht is ook aandacht en dus spint Second Love zelfs garen bij het standpunt van de SGP over de website. "Ze hebben ons goed op de kaart gezet", lacht de eigenaar van Second Love.

Werkt niet

De discussie zal Drost trouwens niet snel opzoeken met Van Dijk. "Dat heeft ook geen nut. Je zet ook niet de harde kern van Feyenoord en Ajax tegenover elkaar voor een goed gesprek. Dat werkt niet."

Lijsttrekker Van Dijk van de SGP denkt dat veel Overijsselaars nuchter genoeg zijn om heel goed te begrijpen wat hij bedoelt als hij het heeft over zijn bedenkingen over Second Love.

De SGP-voorman in Overijssel heeft niet het idee dat zijn partij bepaalde groepen mensen tegen de schenen schopt, want dat is ook helemaal niet de bedoeling, stelt Van Dijk. Het is flauwekul.

Tot nu toe heeft de SGP nog geen succes met hun standpunt. De Reclame Code Commissie besloot vorig jaar dat de reclames niet verboden hoeven te worden, omdat ze 'ingetogen zijn en daardoor niet aanstootgevend blijken'.