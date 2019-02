Deventer wil geld terug van Peeves, ondernemer vindt pilot geslaagd en eist gesprek

De gemeente Deventer is van plan om een subsidie van 25.000 euro aan thuisbezorg-app Peeves terug te vorderen. Met de app konden mensen bij acht restaurants in Deventer maaltijden bestellen en houdbare producten mee teruggeven aan de bezorger voor de Voedselbank.

De gemeente zegt dat er wel producten zijn meegegeven, maar dat deze niet bij de Voedselbank terecht zijn gekomen. Om die reden is een zogeheten terugvorderingsprocedure gestart. "Aangezien er geen resultaten geboekt zijn, is het college van plan om de voorlopig verstrekte subsidie terug te vorderen", staat te lezen op de website van de gemeente.

Ondernemer verontwaardigd

Ondernemer Raymond Schneider is de bedenker van thuisbezorgd-app Peeves. Hij reageert verontwaardigd op het voornemen van de gemeente. "Peeves is een technologische pilot en slechts een onderdeel van een bredere propositie van de uiteindelijke functionaliteit van het platform. Op heel kleine schaal testten we of we de voorraad voedsel bij mensen thuis opnieuw konden inzetten."

Schneider is namelijk wél tevreden over de pilot, die een jaar duurde. "We hebben veel geleerd. Veel zaken gingen beter dan verwacht en natuurlijk zijn er ook functionaliteiten die meer aandacht vroegen. Het doel van een pilot is om met elkaar te leren en het geleerde mee te nemen in volgende versies van het platform."

Raar verhaal

Dat de gemeente de 25.000 euro subsidie nu terug wil vindt hij maar een raar verhaal. "Vooraf hebben we afspraken gemaakt waaraan de pilot zou moeten voldoen. Alle afspraken staan in een document, de zogeheten verlening projectsubsidie. Ik heb mij aan alle afspraken in die beschikking gehouden."

"In de verlening projectsubsidie staan geen aantallen genoemd", vertelt Schneider. Er staat volgens hem bijvoorbeeld nergens beschreven hoeveel potten pastasaus, pakken macaroni of blikken rode kool er in de pilotperiode teruggegeven zouden moeten worden. "Dat is een heel nieuw punt. Daar word ik nu op afgerekend."

Politiek gekonkel

Schneider heeft zijn onvrede al bij de gemeente kenbaar gemaakt. "Ik wil vóór volgende week vrijdag een gesprek. Dit is gewoon politiek gekonkel. Nogmaals, ik heb voldaan aan alle afspraken. Het gaat hier om een technologische pilot. Als we het hebben over innovatie dan kan het zijn dat de stippen aan de horizon soms wat verschuiven. De oorspronkelijke gedachte is dat de app onderdeel blijft van de volgende versies van het platform."

Een woordvoerder van de gemeente Deventer zegt dat ondernemer Schneider het recht heeft om bezwaar te maken tegen het voornemen van de gemeente.