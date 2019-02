Deel dit artikel:













Onderzoek: 82% minderjarigen krijgt alcohol in horeca Enschede Bier / Proost (Foto: GettyImages \ PhotoBylove)

Jongeren in Enschede kunnen nog té makkelijk alcohol kopen in de kroeg. Dat blijkt uit onderzoek waar gewerkt wordt met mysterie-shoppers, jongeren die proberen alcohol te kopen. Dat probeerden ze in Enschede afgelopen najaar 131 keer. Uit het onderzoek blijkt dat in 82 procent van de gevallen het de jongeren gelukt is om alcohol te kopen.

door Mirjam Haven & Teun van der Velden Die 82 procent ligt flink hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 63 procent. Er worden daarom in Enschede extra maatregelen ingevoerd. In 2016 bleek al het percentage jongeren dat alcohol kon kopen in Enschede veel hoger lag dan in andere gemeenten in Nederland, maatregelen die sindsdien genomen zijn hebben dat percentage niet voldoende omlaag kunnen halen. Daarom hield de gemeente in het najaar van 2018 een nieuw onderzoek. Geld voor controles Sinds 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer kopen. De afgelopen vier jaar heeft de gemeente ingezet op het uitstellen van de leeftijd waarop jongeren beginnen met alcohol door controles en een plan van aanpak van de horeca zelf. De inzet heeft maar mondjesmaat geholpen. Daarom is nu aan de raad voorgesteld om 40.000 euro voor de komende vier jaar uit te trekken voor nieuw onderzoek en controles. Pakket van maatregelen en activiteiten in 2019 Leeftijdscheck en verstrekken van alcohol aan minderjarigen onder de aandacht brengen

Actieve inzet van campagnemateriaal brouwerijen en NIX18

Extra aandacht voor NIX18 tijdens grote evenementen

Instrueren en trainen van horecapersoneel

Organiseren van een mysteryshopper-onderzoek om voortgang te toetsen Verschuiving Verder ziet de gemeente een verschuiving. Steeds meer jongeren drinken thuis of in huiselijke omgeving. Volgens de gemeente zal daarom de rol van de ouders de komende jaren belangrijker worden bij bewustwording van de gevaren van alcoholgebruik door jongeren. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33