Stempels en zegels, tweedehands spullen of in stilte wandelen

Indoor Tractor Pulling

De IJsselhallen Zwolle wordt zaterdag omgetoverd tot een top wedstrijdbaan voor de 36e editie van Indoor Tractor Pulling. De enorme machines moeten over de 85 meter lange baan zo ver mogelijk een verzwaarde sleepwagen vooruit trekken en daarmee de felbegeerde “full pull” halen. Actie, gezelligheid en veel spektakel. Vergeet je oordoppen niet!

Indoor Tractor Pulling (Foto: Marike Gerritsen)

Stiltewandeling door het Reestdal

Ga zondagmiddag wandelen in stilte door het rustige Reestdal en maak je hoofd leeg. Stilte is een kostbaar iets, want waar is het nog echt stil om je heen? Veel van de stilte die het omringende landschap biedt en de rust die daar van uit gaat, gaat letterlijk aan ons voorbij. Wil je het gevoel van rust ervaren? Dan ben je zondag welkom om samen met de gidsen van Landschap Overijssel mee te lopen.

Stiltewandeling door het Reestdal (Foto: RTV Oost)

Mega Vliegveldmarkt

Kom zaterdag en zondag naar Vliegveld Twenthe in Enschede voor de 2-daagse Vliegveldmarkt vol tweedehands spullen. Kom lekker struinen op deze overdekte vlooienmarkt en wie weet doe jij de vondst van je leven! Huisraad, kleding, schoenen, boeken en nog veel meer andere spullen die een tweede leven kunnen krijgen, vind je hier!

Mega Vliegveldmarkt (Foto: Flickr RTV Oost / Jacky Schuitert)

Stempelen en zegelen voor kids

Vroeger gebruikten belangrijke mensen zegels om te laten zien dat de documenten die ze opstuurden echt waren. Wil jij ook zo’n zegel maken en mee naar huis nemen? Kom dan zaterdag naar de workshop stempelen en zegelen in de Stadskazerne Kampen. Ook kun je er stempelen met letters. Meld je wel even van tevoren aan!

Stempelen en zegelen (Foto: Pixabay)

Peutermiddag in Nijverdal

Zaterdag belooft het een heerlijke middag in de ZINiN Bibliotheek Nijverdal te worden voor de peuters. Er is een speciale voorstelling over Harry de kat en er wordt een speurtocht door de bieb gehouden naar een vijftal poezen die ineens kwijt zijn geraakt. Tevens kan er onder begeleiding geknutseld worden onder het genot van een glaasje ranja met iets lekkers erbij en wordt er door het poezenvrouwtje voorgelezen uit het boek ‘Een Huis voor Harry’.

Peutermiddag (Foto: boek Een huis voor Harry)

