Live: PEC Zwolle tegen Utrecht, Heracles bij ADO en HSC'21 bij Quick

PEC Zwolle ontvangt FC Utrecht, Heracles Almelo gaat op bezoek bij ADO Den Haag en HSC'21 gaat in de 3e divisie op bezoek bij Quick. De wedstrijd van Quick'20 tegen OSS'20 is afgelast.

Alle duels zijn te volgen op ons scorebord. Dat is te vinden in het menu onder het kopje sport. Of via deze link: rtvoost.nl/scorebord. Daarnaast zijn de wedstrijden van PEC en Heracles te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.