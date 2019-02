Deel dit artikel:













Fonds voor jonge boeren voor bedrijfsovername is stap in goede richting Mark Hesselink (Foto: RTV Oost/ Chantal Everaardt) Mark aan het werk op de schoolboerderij van Aeres Dronten (Foto: RTV Oost/ Chantal Everaardt)

Mark Hesslink is 22 jaar en wil boer worden. En hij zoekt een boerderij. Mark kan niet het bedrijf van zijn ouders of van familie overnemen, want hij komt niet van de boerderij.

Geschreven door Chantal Everaardt

Journalist

Het fonds van Landbouwminister Carola Schouten bevat straks 75 miljoen euro. Daarmee kunnen jonge boeren financieel geholpen worden om een bedrijf over te nemen. Dat gaat namelijk niet zo makkelijk. Dat weet Mark ook. Gunfactor "Een boerderij is kapitaal intensief en een overname bevat ook een grote gun-factor. Met goede begeleiding en financiële steun kan het misschien makkelijker gaan." Mark woont in het Twentse Nutter studeert aan de Aeres Hogeschool in Dronten en is bijna klaar met zijn opleiding. Hij hoopt over tien jaar in een maatschap te kunnen met een boer. "Ik zie zeker nog kansen voor de agrarische sector. Er wordt al hard gewerkt aan efficiëntie en duurzaamheid, maar er liggen nog mogelijkheden. Het is een prachtig beroep." Zelf boer worden Bij Mark zit het boeren in het bloed, ook al komt hij niet uit een boerengezin. Hij woont buitenaf en helpt al van kinds af aan mee bij de buurman. Zijn moeder komt bij veel boeren op het erf en voor Mark was het duidelijk; hij wil zelf boer worden. Hij ziet zijn toekomst duidelijk voor zich en kan niet wachten om zelf aan de slag te gaan. Niet meer op de schoolboerderij of helpen bij de buurman of op een stageplek, gewoon voor zichzelf.