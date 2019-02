Extra huizen in Hengelo nodig om Hart van Zuid tot succes maken

Elke twee jaar wordt door de provincie bekeken hoeveel woningen een gemeente maximaal mag bouwen. Dit wordt vastgelegd in een zogeheten 'woningcontingent' dat vooral is bedoeld om wildgroei van nieuwbouwwijken in het buitengebied tegen te gaan. Voor Hengelo geldt jaarlijks een maximum van zo'n 250 nieuwe woningen.

Vraag aanbod

Maar dat is veel te weinig, zegt wethouder Bas van Wakeren. Nieuwe woningen zijn nodig om projecten zoals Hart van Zuid en de binnenstad tot een succes te maken. Ook is er meer vraag naar woningen.

Hart van Zuid is een project in de binnenstad rondom oude fabriekspanden van bijvoorbeeld Dikkers, Stork en andere giganten uit het verleden. Nu zijn er nog veel lege plekken en leegstaande industriële gebouwen die mogelijk geschikt gemaakt kunnen worden voor wonen.

Hart van Zuid (Foto: RTV Oost)

Volgens voorzitter Hans de Gruil van de Hengelose monumentencommissie is het bij de nieuwe invulling van industrieel erfgoed belangrijk om er op tijd bij te zijn. Hij verwijst daarmee naar het voormalige Hijsch-gebouw dat gesloopt moest worden, omdat het de tand des tijds niet had doorstaan.

Maar dat is alleen mogelijk als er woningen gecreëerd mogen worden en dat is nu een probleem. Gedeputeerde Monique van Haaf liet eerder weten "geen woningen te willen bouwen voor de leegstand". De gedeputeerde doelt hiermee op de verwachte bevolkingsgroeiafname na 2030. Maar volgens de gemeente Hengelo zijn die cijfers niet meer actueel door de opleving na de crisis. Technologische bedrijven trekken naar Hengelo en die werknemers zoeken ook een huis.

Naar Zwolle

Een gemeentelijke delegatie is vorige week naar Zwolle afgereisd voor een gesprek met de provincie. Hengelo hoopte gedeputeerde Monique van Haaf te bewegen de regels omtrent woningbouw te versoepelen, maar dat is nog niet gelukt. Wel blijven gemeente en provincie in gesprek.