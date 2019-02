Het hek is van de dam: allereerste NK dammen voor lagere klasse in Westerhaar

Het Nederlands Kampioenschap dammen bestaat al een tijd, maar dat is alleen voor de Nederlandse top. Nu kunnen ook spelers van een lager niveau, respectievelijk de B en C categorie, Nederlands kampioen worden. Vanavond is in Westerhaar-Vriezenveensewijk het Nederlands kampioenschap dammen B en C klasse begonnen.

De organisator van het toernooi, damclub Witte van Moort, is dolblij met het toernooi. "Dit toernooi is bedoeld om de damsport bekender te maken. Iedereen zoekt op zijn eigen niveau een uitdaging, maar niet iedereen heeft het niveau om mee te doen aan het officiële Nederlands Kampioenschap dammen. Voor die mensen hebben wij dit toernooi georganiseerd," vertelt Niek Kloppenburg, voorzitter van de damclub.

Vraagtekens

De Koninklijke Nederlandse Dambond had in eerste instantie haar vraagtekens bij het toernooi voor spelers in de B en C categorie. Maar om de damsport te promoten, gaf de bond toch toestemming.

In totaal doen er 38 dammers mee aan het toernooi. Niek had niet gedacht dat er zoveel mensen mee zouden doen aan het toernooi. "Er passen er maximaal 46 in de zaal, dus voor ons is dit perfect."

Pilot

In eerste instantie is het een pilot. Dus of er een vervolg komt van het toernooi weet Niek niet. "Het mooiste zou zijn als elke provincie voorafgaande aan het toernooi een provinciaal toernooi houdt, waarmee de beste twee of drie zich rechtstreeks kwalificeren. Die is er nu niet en ik heb geen flauw idee of het ooit zover komt."

Het toernooi duurt nog de hele week. Zaterdag wordt bekend wie zich de beste dammer van Nederland in de B en C klasse mag noemen.