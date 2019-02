De verhalen podcast van RTV Oost, Sta op en Vertel

Iedere inwoner van Overijssel maakt unieke gebeurtenissen mee. We delen deze ervaringen terwijl we met elkaar een potje bier drinken, tijdens de lunch of op verjaardagen. Deze grote- en kleine verhalen verbinden Overijsselaars.

Sta op en Vertel is een podcast waar waargebeurde verhalen van Overijsselaars centraal staan. Deze verhalen worden maandelijks opgenomen tijdens vertelmiddagen waarbij een klein publiek aanwezig is. Het idee is geïnspireerd op de Echt Gebeurd-podcast. Anders dan bij de Echt Gebeurd-podcast, is er bij Sta op en Vertel elke maand iemand die een mythe of sage uit de streek vertelt.

Wie kan meedoen?

Iedereen uit Overijssel kan zich aanmelden als verteller en hier moet het verhaal aan voldoen:

Het verhaal duurt tussen de vijf en tien minuten en heeft een duidelijke kop, midden en staart.

De verteller heeft het verhaal zelf meegemaakt.

De verteller kan het verhaal uit het hoofd vertellen.

Op het podium

Ook als je nog nooit op een podium hebt gestaan kan je meedoen met Sta op en Vertel. Iedere deelnemer krijgt op de dag zelf begeleiding stemcoach Debby Mureau.

Deelnemen

Per vertelmiddag hebben we plaats voor zes vertellers. Iedere middag heeft een eigen thema, maar er is ook (beperkte) ruimte om verhalen buiten het thema van de middag te vertellen.

Thema: Toeval bestaat niet (24 februari)

Thema: 112 (24 maart)

Thema: Oorlog en vrede (14 april)

Thema: Mijn vorige leven (26 mei)

De podcast

Tijdens de middagen worden geluidsopnamen gemaakt van de verhalen. Deze zijn na afloop terug te luisteren via ons podcast-kanaal www.rtvoost.nl/podcast onder het kopje Sta op en Vertel.

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Wil je gezellig komen luisteren? Op zondag 24 februari trappen we af met de eerste verhalenmiddag in Café het Bolwerk in Enschede vanaf 15:00. Wil je weten wanneer we bij jou in de buurt zijn?

Houd dan www.rtvoost/podcast in de gaten.