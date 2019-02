GroenLinks wil provinciaal landschapsfonds voor landbouw in Overijssel

Met dat fonds moet de aanleg en beheer van bossen worden gestimuleerd, stelt de partij. Maar ook de hagen, houtsingels en bloemenstroken in agrarisch gebied.

Verbindingen verbeteren

"De biodiversiteit in Overijssel is de afgelopen vijftig jaar sterk achteruitgegaan", schrijft de partij in haar programma. GroenLinks wil dat de natuur in Overijssel meer ruimte krijgt en dat verbindingen tussen natuurgebieden verbeterd worden. Daarbij moet de provincie nadrukkelijk rekening houden met bedreigde planten- en dierensoorten.

De partij wil niet alleen in natuurgebieden meer biodiversiteit. Dat moet ook in weiden en bermen. En nog wat dichter bij huis bij rotondes, langs slootkanten en in tuinen en het openbare groen in dorpen en steden, maar ook op daken.

Bloeiende planten

Volgens GroenLinks is dat hard nodig voor onder meer bijen, vlinders en vogels. "Meer bloeiende planten betekent ook meer insecten en zijn nodig om andere soorten te helpen overleven. Daarnaast zijn ze van enorm belang voor onze land- en tuinbouw."

Naast het landschapsfonds maakt de provincie jaarlijks budget vrij voor de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen, schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma.