Persbericht:15 Jaar Jannes Live bij RTV Oost

Het muziekprogramma ‘De Sterrenparade’ van en met presentator Edwin van Hoevelaak staat op 10 en 17 februari geheel in het teken van het jubileumconcert “15 Jaar Jannes Live” (15 jaar fans & friends). TV Oost zendt de tv-specials, met daarin alle hoogtepunten, uit om 10.30, 13.30 en 15.30 uur.

Jannes

Jannes werd geboren op het woonwagenkamp in Emmen. Door muzikale familieleden kwam hij van jongs af aan in aanraking met muziek. Dit leidde in 1999 tot een eerste single genaamd ‘Ben jij bij me’ en die werd dankzij de steun van piratenzenders succesvol. Met Martin Sterken uit Nieuw-Weerdinge nam Jannes zijn debuut-cd ‘Bella Bianca’ op. Jannes trad veelvuldig op in het RTV Oost muziekprogramma: ‘De Regiotap’.

Jannes zelf over zijn jubileumconcert: “Ik heb destijds ontzettend veel positieve reacties gehad op het concert en ik ben nog steeds blij dat mijn fans en vrienden een geweldige avond hebben gehad. Man, wat was het een feest.”





TV-specials

Al zijn grote hits zitten in de specials die zijn opgenomen op 7 oktober 2017 in het Gelredome in Arnhem. ‘Mijn Naam Is Jannes’, ‘Oh La La L'Amour’, ‘Ga dan’, ‘Een Beetje Meer’, ‘Dam Dam’ naar ‘Ga Maar Weg’ en andere nummers komen allemaal voorbij.



‘15 jaar Jannes Live’ zie je bij TV Oost op zondag 10 en 17 februari om 10.30, 13.30 en 15.30 uur.