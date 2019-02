Shirley van der Lof uit Haaksbergen dicht bij stoeltje in raceklasse W Series

Ze komt steeds dichterbij een stoeltje in de Formule1 voor vrouwen, de W Series, die volgend jaar officieel van start gaat. Na de selectierace van vorige maand zit Shirley van der Lof uit Haaksbergen bij de laatste 28 kanshebbers. Na het racen een aantal jaren op een lager pitje te hebben gezet, is ze nu weer volop aan de bak. "Zou heel bijzonder zijn om een tweede kans te krijgen en op hoog niveau te racen."

De afgelopen jaren stond de sport op een laag pitje voor Shirley. "Ik ben niet meer fanatiek aan het racen en heb ook een dochtertje gekregen, superleuk. Toen kwam ineens een nieuw platform, een race-serie speciaal voor vrouwen op hoog niveau. Een Formule 3-auto, dus wel een serieuze auto."

Van der Lof stuurde haar race-cv op naar de organisatoren, werd uitgenodigd en mocht als één van de 55 vrouwen naar Oostenrijk. "Daar zijn we vier dagen lang getest, op alle vlakken. Uiteindelijk zijn 28 vrouwen gekozen die nu naar Spanje mogen om vier dagen met een Formule 3-auto te testen." Van der Lof is één van de gelukkigen.

Vier Nederlanders

"Ik ben één van de vier Nederlandse vrouwen die nog over is. Heel erg leuk, ook dat er niet wordt gekeken naar landen, maar naar talent." En er staat wat op het spel natuurlijk. "Ze willen geloof ik zes races rijden, met veel prijzengeld en dat is een leuke bijkomstigheid."

Formule 1

Dichtbij de W Series dus, maar is Formule 1 haalbaar voor Van der Lof? "Ik ben inmiddels 32, als ik heel realistisch kijk is de Formule 1 niet meer voor mij weggelegd. Maar ik wil nog wel eens DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) rijden. Dat is mijn droom." De 20 overgebleven vrouwelijke topcoureurs strijden in de W series in zes races om het kampioenschap. Voor de winnaar ligt er een cheque van 500.000 euro klaar.

Max Verstappen

Van der Lof loopt al heel wat jaartjes mee en kwam tijdens races kampioenen van tegenwoordig en de mogelijke toekomst tegen. "Ik heb Sebastian Vettel vaak zien karten en ben zo'n beetje samen met Max Verstappen opgegroeid in de sport, uiteindelijk gaat ieder z'n eigen weg."