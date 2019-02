Deel dit artikel:













Staatssecretaris Van Veldhoven bezoekt bijzondere projecten in Zwolle Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (D66) (Foto: ANP)

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven bekijkt vandaag in Zwolle een aantal bijzondere projecten. Ze maakt in de ochtend rond elf uur een wandeling in het stationsgebied en krijgt uitleg over de ontwikkelingen in de Spoorzone. Na de lunch krijgt ze een presentatie van een aantal bijzondere Overijsselse projecten in het Polymer Science Park.

De ontwikkelingen van de Spoorzone worden gezien als inspirerend voorbeeld voor andere stationsgebieden. Speciale aandacht bij het werkbezoek gaat uit naar het nieuwe busplatform en de nieuwe busbrug. Maar ook naar de slimme self-service fietsenstalling van de NS aan het Lübeckplein. De staatssecretaris maakt een wandeling rond de stationsentree en het Stationsplein, waar binnenkort de bouw begint van een nieuwe fietsenkelder. Na de wandeling stapt ze op de fiets voor een ritje over de plasticroad in de Deventerstraatweg. Het middagprogramma staat in het teken van de circulaire economie op het gebied van textiel, infrastructuur en kunststoffen. Dat gebeurt van het Polymer Science Park. Diverse Overijsselse ondernemingen laten hun vindingen zien. Het gaat om een uitleg over de plasticroad, bijzondere zoutstrooimachines, speciale 3D printers en hoogwaardige textielrecycling.