Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











"Beter Wonen laat zich voor het karretje van de burgemeester Almelo spannen" Raadsman Roy van der Wal (Foto: eigen foto RTV Oost/Ina Brouwer) Actie politie ea in Nieuwstraatkwartier (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Moet je een gezin met vijf kinderen uit een woning zetten omdat er 95 gram hennep is aangetroffen? Dat is de inzet van een kort geding, dat vandaag speelde bij de rechtbank Almelo. Eiser is woningstichting Beter Wonen.

De vader van het gezin werd in september van zijn bed gelicht bij een grootscheepse politieactie in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo. Hij zit al vijf maanden vast en wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. In de woning werd 95 gram hennep aangetroffen. Een handelsvoorraad, zegt Beter Wonen en dat is genoeg om de huurovereenkomst te ontbinden. Beter Wonen heeft zich ook verbonden aan het hennepconvenant, dat een zerotolerancebeleid voorstaat inzake drugs. De burgemeester heeft de woningstichting laten weten dat er bestuursdwang zal worden uitgeoefend als Beter Wonen het huurcontract niet ontbindt. 'Voor het karretje spannen' "Beter Wonen laat zich voor het karretje van de burgemeester spannen", reageerde raadsman Roy van der Wal van het gezin waar het om gaat. Hij vindt dat de burgemeester zijn boekje te buiten gaat: "Er is geen sprake van een hennepkwekerij en de hennep was puur voor persoonlijk gebruik." Burgemeester Gerritsen heeft aangekondigd, de woning voor een half jaar te sluiten. 'Geen bijzondere omstandigheden in het spel' Advocaat Marieke Douwenga van de woningstichting stelde dat Beter Wonen wel vaker te maken heeft met soortgelijke gevallen en dat er altijd tot ontbinding van het huurcontract wordt overgegaan. "We hebben hierin ons eigen beleid. En hier zijn geen bijzondere omstandigheden in het spel." Huisartsenbegeleider Groenewold vond dat die omstandigheden er wel zijn. "Het is dramatisch wat hier gebeurt. De gevolgen voor het gezin zijn desastreus." In het gezin zijn twee pleegkinderen opgenomen. Jeugdzorg overwoog de plaatsing van een derde kind. Ook advocaat Klaas ter Mors stond het gezin bij. "Er hebben heel veel mensen slecht geslapen om deze zaak. De rechtsorde is geschokt." De rechter doet over twee weken uitspraak. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33