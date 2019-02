Omtzigt met Duitse delegatie in Enschede: "Samenwerking cruciaal"

Het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland, Universiteit Twente en belastingproblemen door mensen die over de grens werken: het zijn enkele onderwerpen die vandaag aan bod komen tijdens het bezoek van een Duitse delegatie aan Twente. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt uit Enschede is namens Nederland aanwezig bij het bezoek. "Voor ons in de grensregio is het van cruciaal belang dat die samenwerking goed zit."

Gisteravond kwamen de leden van de Duitse Bondsdag aan in Enschede. "Met de trein", vertelt Omtzigt. "Dat is wel grappig, ze hebben allemaal mee kunnen maken hoe snel die gaat."



Het treinverkeer is volgens het Kamerlid uit Enschede een belangrijk thema. "Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw reden de intercity’s gewoon door tussen Amsterdam en Münster. Daarna is dat opgehouden."

Omtzigt: "Onderwerp van gesprek is onder meer 'Hoe zorgen we er voor dat de trein tussen Enschede en Dortmund en Enschede en Münster door kan rijden.' Ook de top van de NS en de Duitse baan heb ik uitgenodigd. En morgenavond hebben we een gesprek met staatssecretaris Stientje van Veldhoven om te kijken wat ze daar aan kunnen doen."



Werken over de grens

Daarnaast komen de problemen die grensarbeiders hebben aan bod. “Als ze bijvoorbeeld in de WW raken of een tijdje in het andere land werken, hebben ze te maken met twee belastingdiensten. We gaan het hebben over waar de gaten zitten en hoe we dat kunnen verbeteren. Daar is een hoop werk aan de winkel. Het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland probeer ik al een tijdje te wijzigen. Vooral wanneer je ziek wordt, is het niet altijd goed geregeld. En dat wil ik ook aan mijn Duitse collega’s laten zien, zodat ook daar ruimte ontstaat om dat te verbeteren."



Omtzigt: "Vroeger was het makkelijker om over de grens te werken. En dat moet makkelijker zijn, omdat dat goed is voor de economie aan beide kanten van de grens. En daarom vind ik het juist zo leuk dat ze allemaal naar Enschede komen. Want Enschede is de stad aan de grens die het meest nauw samenwerkt met Duitsland."

Na het bezoek aan Twente vertrekt de Neder-Duitse delegatie naar Den Haag, waar overleggen met de eigen fracties plaatsvinden en er een bezoek wordt gebracht aan Rotterdam.