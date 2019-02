Middelbare school kiezen: lastig of juist niet?

Soms maak je een heel bewuste keuze. Zoals voor De Passie in Wierden. Dit is een evangelische school waar de bijbel centraal staat. Ze zijn in tien jaar tijd gegroeid van 30 leerlingen naar maar liefst 635 leerlingen nu. Is het hoge slagingspercentage (100 procent op HAVO en VWO in 2018) hier mede de oorzaak van?

In zowel Deventer als in Hengelo start de School voor Persoonlijk Onderwijs dit jaar een nieuwe vestiging. Het concept heeft nu vijf vestigingen door het hele land.

Op deze school zitten de scholieren in kleine klassen van maximaal 16 leerlingen, krijgen ze geen huiswerk, gaan ze vier dagen in de week naar school en mogen ze twee weken vakantie zelf indelen. Hiermee lijkt het wel een privéschool, maar dat is het niet. En verrassend, het kost ook bijna niets voor de ouders.

RTV Oost maakte deze reportage over deze twee bijzondere scholen: