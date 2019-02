Razzia Den Ham precies 75 jaar geleden: "Het is hen ook maar overkomen"

Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat er in Den Ham een razzia was. Zes Hammenaren, die in het verzet zaten, werden daarbij opgepakt en afgevoerd.

Eén van die mannen was Hendrik de Ruiter. Uitgerekend op zijn 38ste verjaardag werd hij hardhandig opgepakt en afgevoerd naar kamp Amersfoort, om vervolgens naar Duitsland te gaan waar hij sterft.

Bloemen leggen

Zijn dochter Janny de Ruiter en kleindochter Ineke Kuiper herdenken vandaag deze gebeurtenis. Samen praten ze over de Tweede Wereldoorlog en leggen bloemen bij het oorlogsmonument in Den Ham.

Ineke vindt het erg jammer dat ze haar grootvader niet heeft gekend. "Ik denk dat ik heel erg goed met hem had kunnen opschieten. Het was een hele creatieve man die er van schilderen en kunst hield. Ik had hem graag gekend."

'Het is hen overkomen'

Of Ineke trots is op haar grootvader? "Ik weet niet of trots het goede woord is. Vaak wordt er bij verzetsstrijders gedaan alsof het helden zijn, maar ik denk dat het hen ook maar is overkomen. Ik ben wel heel blij met de keuze van mijn opa, dat hij voor de rechtvaardigheid is gegaan."