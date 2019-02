Veld Quick'20 afgekeurd, wedstrijd tegen OSS'20 gaat niet door

Het veld van Quick'20 is afgekeurd (Foto: Quick'20)

De wedstrijd in de 3e divisie tussen Quick'20 en OSS'20 van vanmiddag gaat niet door. Het kunst- en natuurgras is door de KNVB afgekeurd, meldt de Oldenzaalse club.

De wedstrijd van HSC'21 bij Quick in Den Haag gaat vooralsnog wel door. Ook in het lagere amateurvoetbal is er al een aardige lijst wedstrijden die niet doorgaan. Kijk hier voor een overzicht.