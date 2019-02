Uitslagen zondagvoetbal: Dalfsen hard onderuit, VENO wint topper en Lettele naast Markelo

Ook vandaag een aardige lijst met afgelastingen. Hieronder een overzicht van de meest opvallende uitslagen bij de wedstrijden die wel doorgingen.

Rohda Raalte won in de 1e klasse E van WAVV en klom daarmee naar de tweede plek. Er is door de afgelastingen echter wel een verschil in het aantal gespeelde wedstrijden.

Dalfsen leed een harde nederlaag in de 2e klasse L Noord en daardoor is Lemelerveld nu alleen koploper. Die ploeg won zelf van Erica.

In de 3e klasse B profiteerde Wijhe'92 van puntenverlies bij Epe. Die ploeg speelde gelijk en door de zege van Wijhe nam die ploeg de koppositie over.

VENO won de topper in de 3e klasse D Noord van Oldemarkt. Het heeft daardoor een gat van vier punten geslagen. Het speelde wel een duel minder.

Lettele speelde zich in de 4e klasse G naast Markelo aan kop. Laatstgenoemde speelde gelijk bij Enter en Lettele won bij Broekland.

Hoonhorst leef ongeslagen in de 5e klasse A Noord. Het won ruim van Wapserveen. Onderin ging Willemsoord met 7-0 onderuit bij DVSV en wacht daardoor nog steeds op het eerste punt.

In de 5e klasse G kwam koploper Deventer tot winst en bleef ongeslagen, naaste belager SDOL won ook.

