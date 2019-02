Speler Quick'20 vierde bruiloft tijdens schietincident zalencentrum Beckum

De bruiloft die gisteravond werd gevierd bij zalencentrum Beckum Palace toen daar een schietincident plaatsvond, was van een selectiespeler van Quick'20 uit Oldenzaal. "De selectie was bij de bruiloft aanwezig, maar de meeste spelers waren op tijd weg omdat er vandaag gevoetbald zou worden", vertelt teammanager Alex Olde Nordkamp.

Vlak voor middernacht kreeg de politie de melding dat er binnen en buiten het zalencentrum was geschoten. Over wie geschoten heeft, de aanleiding en of het incident iets met de bruiloft te maken heeft, is nog niets bekend. De politie zegt later vandaag met meer informatie te komen.

Goede sfeer

Bij de bruiloft waren enkele honderden mensen aanwezig, vertelt Olde Nordkamp. "Het was heel druk, bommetjevol. Heel erg gezellig, iedereen aardig. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat er een rare sfeer was of dat er iets zou gebeuren. Dat er vannacht geschoten is verbaast me echt." Of het incident iets met de bruiloft te maken heeft gehad is dus nog onbekend.

Zo'n tien politieauto's en drie ambulance waren snel ter plaatse. Twee personen zijn bij het incident gewond geraakt. Een van hen kon zelf naar de ambulance lopen, beiden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. "Er zijn geen spelers van het team gewond geraakt", zegt Olde Nordkamp. "Iedereen is veilig thuisgekomen."

Drama

De meeste spelers waren al op tijd vertrokken in verband met de wedstrijd van vandaag. "Rond een uurtje of elf 's avonds. Een aantal jongens is wel langer op de bruiloft gebleven, twee jongens zijn ook nog naar het bureau geweest om te getuigen. Dit is echt een drama voor het bruidspaar."

De gasten die nog in het zalencentrum aanwezig waren, moesten tot 02.00 uur blijven in verband met het politieonderzoek. De wedstrijd van Quick'20 werd vanochtend overigens afgelast, omdat het veld door de KNVB is afgekeurd.

De eigenaar van zalencentrum Beckum Palace wil niet reageren op het incident.