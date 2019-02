PEC Zwolle verslaat in eigen huis FC Utrecht na magistrale comeback

PEC Zwolle heeft zondagmiddag op fantastische wijze de drie punten in eigen huis gehouden. De Zwollenaren kwamen met 1-3 achter tegen FC Utrecht, maar wisten in de laatste tien minuten het duel nog volledig te kantelen: 4-3.

PEC Zwolle, dat ook de eerste twee wedstrijden onder Jaap Stam knap won, kwam al vroeg onder druk te staan van de bezoekers. Dat leidde al na twintig seconden tot de eerste kans voor Klaiber, die opstoomde aan de rechterkant en met een venijnig schot de lat raakte. Even later kwam Utrecht terecht op voorsprong. Gustafsson kreeg alle ruimte op het middenveld en met een fraaie inzet wist de Zweed Van der Hart te passeren, 0-1.

Van Crooij kopt binnen

Na de openingstreffer kwam PEC beter in de wedstrijd en was het via Namli dicht bij de gelijkmaker, maar de behendige buitenspeler vond met een vlammend schot de lat. De 24-jarige Deen luidde vijf minuten later wel de 1-1 in, door met een afgemeten voorzet Van Crooij in staat te stellen om de gelijkmaker binnen te koppen.

Sterker Utrecht

Aan het begin van de tweede helft was het wederom Utrecht dat het beste uit de kleedkamer kwam. Na een aantal mogelijkheden resulteerde dat na een uur spelen in de 1-2 van Letschert, die de Domstedelingen na een hoekschop op voorsprong kopte. Twintig minuten voor tijd moesten de bezoekers verder met tien man nadat Emanuelson rood kreeg voor een onbesuisde actie op Lam. Vijf minuten later zorgde Bahebeck wel voor de 1-3 door hoog binnen te schieten.

Comeback PEC Zwolle

PEC ging niet bij de pakken neerzitten en kwam terug in de wedstrijd via Lam, die tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer binnen schoot. In de slotminuut kreeg de thuisploeg een discutabele strafschop na een overtreding op Ehizibue en dat buitenkansje was wel besteed aan Van Duinen, 3-3. De Haagse spits maakte in blessuretijd de comeback compleet door na een goede loopactie de 4-3 binnen te schieten. Daardoor wint trainer Jaap Stam ook zijn derde wedstrijd als eindverantwoordelijke.

PEC Zwolle - FC Utrecht 4-3

0-1 Gustafsson (7)

1-1 Van Crooij (25)

1-2 Letschert (59)

1-3 Bahebeck (76)

2-3 Lam (80)

3-3 Van Duinen (90/strafschop)

4-3 Van Duinen (90+3)

Arbiter: Kuipers

Geel: Lam, Namli, Bazoer, Paal, Bahebeck, Gavory, Letschert

Rood: Emanuelson (Utrecht/71)

PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Van Polen, Lam, Paal; Clement, Namli, Bouy (Flemming/72); Van Crooij (Elbers/81), Thy, Van Duinen.

FC Utrecht: Jensen, Klaiber, Letschert, Janssen, Gavory; Bazoer (Kerk/81), v.Overeem, Gustafson; Emanuelson, Bahebeck (Van der Maarel/76), v.d.Streek.

