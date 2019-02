Marino Pusic loopt huilend weg bij Radio 1 na horen fragment degradatie FC Twente

FC Twente-trainer Marino Pusic is vanmiddag huilend weggelopen bij het programma De Perstribune op Radio 1. Dat deed hij bij het horen van een fragment over de degradatie van de Enschedese club, eind vorig seizoen.

In het fragment wordt de degradatie van FC Twente beschreven als een uitvaart. Als presentatrice Carrie ten Napel vraagt naar het moment, heeft de trainer moeite: "Het is nog steeds pijnlijk. Ik raak er ook lichtelijk emotioneel van." En daarna loopt Pusic de studio uit. Na een paar minuten keert hij weer terug. "Het is een moment waarvan ik dacht dat ik het wel een plek had gegeven, maar toch als je eraan herinnerd wordt. Het blijft een pijnlijke herinnering."

Bekijk hier het fragment

Eredivisie

Overigens is Pusic met FC Twente hard op weg om terug te keren in de eredivisie. Het is koploper en heeft na afgelopen vrijdag vier punten voorsprong op FC Den Bosch en zeven op Go Ahead Eagles.