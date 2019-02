Deel dit artikel:













Ruzie oorzaak van schietincident bij zalencentrum Beckum Onderzoek na schietincident zalencentrum Beckum (Foto: News United / Dennis Nengerman)

Het schietincident gisteravond bij zalencentrum Beckum Palace was het gevolg van een ruzie tussen een aantal personen. Dat zegt de politie. Zowel binnen als buiten het pand is geschoten. De dader of daders zijn na het incident vermoedelijk in een auto weggereden. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.

Bij het schietincident zijn drie personen gewond geraakt. Een man en een vrouw uit Almelo zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man uit Almelo raakte lichtgewond. De mannen zijn inmiddels weer thuis, de vrouw ligt nog in het ziekenhuis. De politie kreeg vlak voor middernacht de melding dat er geschoten was. Op het moment van het incident werd een bruiloft gevierd. Het is nog niet duidelijk of de personen die bij de ruzie betrokken waren ook bruiloftsgasten waren. Over de toedracht van de ruzie is nog niets te melden zegt de politie. De politie is op zoek naar mensen die rond middernacht iets gezien of gehoord hebben bij het zalencentrum. Ook beelden van het incident zijn welkom aldus de politie. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Speler Quick'20 vierde bruiloft tijdens schietincident zalencentrum Beckum Lees ook: Twee gewonden bij schietincident horecagelegenheid Beckum