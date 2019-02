Go Ahead voor even de 'beste van Kampen' na zege in verhitte derby tegen KHC

Go Ahead Kampen mag zich na gisteravond voor even de 'beste van Kampen' noemen. De ploeg won in eigen huis de derby van KHC met 3-1.

Het was een verhit potje op sportpark Middenwetering gisteravond. Het duel was verplaatst naar 18.00 uur om meer publiek te trekken en dus voor het publiek een mooie kans om extra sfeer te creëren met vuurwerk. Vooraf was het verschil in de stand van de 1e klasse D slechts een punt in het voordeel van Go Ahead en na gisteren dus vier. Daniel Godinho Veiga was bij de verhitte derby en maakte het verslag dat in de video te zien is.